Я плакав: Коноплянка – про провалений трансфер в Ліверпуль

Ексгравець збірної України Євген Коноплянка був розчарований рішенням президента Дніпра Ігоря Коломойського не відпустити його в Ліверпуль.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Трендець.

У січні 2014 року Коноплянка завершував свій перехід у Ліверпуль, проте трансфер в останній момент заблокував президент Дніпра.

"З Ліверпуля прилетіли в Дніпро чоловік 4−5. Вони відкрили пляшечку вина, поцокалися, такі: "За твій трансфер". Я пройшов МРТ, вони кажуть: "Зараз будемо дзвонити [керівництву Дніпра] і говорити, що ось даємо максимум 25 [мільйонів]. Ми домовимося, з 15 почали". Я: "Супер, давайте".

І закінчилося все, що я плачу, кажу: "Ігорю Валерійовичу, будь ласка". Реально плачу. Я його набирав тричі. Я ось так плакав, плакав, плакав — не допомогло. Я сам на себе не був схожий, тому що я можу спокійно ставитися до всіх речей у житті, тому що це життя. Потрібно бути готовим до всього.

Чому Коломойський не відпустив? Сказали, щоб зараз були на карті гроші. Прямо зараз. А вони [з Ліверпуля] кажуть: "Та будуть зараз, дайте тільки транзакції день, щоб вони дійшли. Вони ж не дійдуть зараз за секунду". Це ж не крипта, не було ще тоді. І все", – розповів Коноплянка.