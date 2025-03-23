Коноплянка назвав гравця, якого бракує збірній України

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає, що півзахисник Ракува Владислав Кочергін заслужив виклик у національну команду.

Про це гравець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Для мене Кочергін зараз на цій позиції, він як шістка та вісімка на полі. Він підключається дуже добре до атаки, і для мене він зараз гравець, який може допомогти національній команді. Але не знаю, чому його немає в збірній", – розповів Коноплянка.

У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 25 матчів, забив 5 голи й віддав 3 асисти. Команда наразі лідирує у чемпіонаті Польщі.

Востаннє він викликався до лав національної збірної у червні 2023 року.

Нагадаємо, матч-відповідь між Бельгією та Україною у плейоф Ліги націй відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.