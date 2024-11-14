Він хотів спровокувати мене при всіх: Коноплянка розповів про конфлікт із Де Дзербі

Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка був невдоволений тим, що Роберто Де Дзербі в Шахтарі постійно намагався вивести його на емоції.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Не можу сказати, що в мене велика образа на Де Дзербі. Ображало те, що він хотів при всіх на полі мене спровокувати, щоб свідки були. Нібито я щось зробив непрофесійно. Ось це мені не сподобалось. А так все розумію як професіонал. Якщо тренер приходить і він не хоче якогось футболіста, то нічого не можна з цим вдіяти. Хіба в кожній грі забивати по три м’ячі. Але за 20 хвилин з Монако на виїзді, коли тиснули так, що очі вилазили всім… Тяжко три забити. Тому треба йти в клуб, де тебе чекають і тренер знає, на що ти здатний. Навіть Кріштіану у Манчестер Юнайтед і ситуація з Тен Гаґом. Якщо він сказав, що гратиме молодий, то навіть Роналду нічого не зміг з цим подіяти", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Шахтар з Шальке у 2019 році. Спочатку Євген провів два сезони під керівництвом Луїша Каштру, після чого команду очолив Де Дзербі. Італійський тренер не розраховував на ексвінгера Севільї, тому на початку 2022-го той перейшов до Краковії.

За Шахтар Коноплянка провів 46 матчів, у яких відзначився 5 голами та 5 асистами. Влітку 2024 року він оголосив про завершення кар’єри.