Конопля – про гру з Ісландією: У першому поєдинку я видав один з найгірших матчів

Володимир Варуха — 10 листопада 2025, 11:30
Конопля – про гру з Ісландією: У першому поєдинку я видав один з найгірших матчів
Юхим Конопля

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів, що потрібно національній команді для того, щоб успішно зіграти проти збірної Ісландії.

Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Потрібно проаналізувати те, що ми грали, мені особисто, тому що я, напевно, там один з найгірших своїх матчів видав тоді. І підійти в гарному настрої, у позитивному настрої і ментально, і фізично, і показати наш максимум – я сподіваюся, що все буде добре", – сказав гравець.

16 листопада о 19:00 у Варшаві збірна України прийматиме команду Ісландії у заключному матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026. У першому матчі "синьо-жовті" перемогли ісландців з рахунком 5:3.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС.

