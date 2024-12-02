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Конопля пояснив нічию з Рухом в УПЛ

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 12:59
Конопля пояснив нічию з Рухом в УПЛ
ФК Шахтар

Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля вважає, що "гірники" не дограли в епізоді з пропущеним голом Руха (1:1).

Про це гравець розповів у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Футбол складається з моментів і ми не дограли до кінця в тому моменті.

В тому моменті, на лівому фланзі обіграли хлопців в стінку, хтось не добіг у карному майданчику. Рух в цьому моменту хотів забити, тому і забив", – сказав Конопля.

Донецький клуб залишився третім в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 30 залікових балів. Рух набрав 19 очок і піднявся на 8-ме місце.

У наступному турі "гірники" 5 грудня зіграють проти Ворскли

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