Конопля пояснив нічию з Рухом в УПЛ

Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля вважає, що "гірники" не дограли в епізоді з пропущеним голом Руха (1:1).

Про це гравець розповів у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Футбол складається з моментів і ми не дограли до кінця в тому моменті.

В тому моменті, на лівому фланзі обіграли хлопців в стінку, хтось не добіг у карному майданчику. Рух в цьому моменту хотів забити, тому і забив", – сказав Конопля.