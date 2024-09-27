Конопля: Наші журналісти ставлять дуже провокативні запитання

Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля вважає, що українські журналісти ставлять провокативні питання головному тренеру національної команди Сергію Реброву.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"Я думаю, що це, напевно, нормальна реакція, тому що він також людина, він також має право на свої емоції. І він також десь незадоволений був, перш за все нашою грою, тому що його понад усе цікавить саме наша гра, а вже потім результат, як і, напевно, будь-якого тренера.

І десь, якщо ми не виконуємо його настанови, то він може бути також злий, а може десь дати волю емоціям, навіть на пресконференціях. Я бачив, що наші журналісти ставлять дуже провокативні запитання, і це дійсно важко – стримувати свої емоції завжди", – сказав Конопля.