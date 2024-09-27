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Конопля: Наші журналісти ставлять дуже провокативні запитання

Ігор Чернявський — 27 вересня, 19:55
Конопля: Наші журналісти ставлять дуже провокативні запитання
ФК Шахтар

Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля вважає, що українські журналісти ставлять провокативні питання головному тренеру національної команди Сергію Реброву.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"Я думаю, що це, напевно, нормальна реакція, тому що він також людина, він також має право на свої емоції. І він також десь незадоволений був, перш за все нашою грою, тому що його понад усе цікавить саме наша гра, а вже потім результат, як і, напевно, будь-якого тренера.

І десь, якщо ми не виконуємо його настанови, то він може бути також злий, а може десь дати волю емоціям, навіть на пресконференціях. Я бачив, що наші журналісти ставлять дуже провокативні запитання, і це дійсно важко – стримувати свої емоції завжди", – сказав Конопля.

Нагадаємо, після поразки від Албанії Сергій Ребров закінчив флешінтерв’ю, не дочекавшись кінця питання кореспондента Megogo.

Також після програного матчу з Чехією журналіст запитав Реброва, чи йде він у відставку. Тренер попросив трішки почекати.

Збірна України з футболу Юхим Конопля Сергій Ребров

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