Шанс для Зінченка: Калафіорі пропустить матч із Ліверпулем
Ріккардо Калафіорі
ФК Арсенал
Лівий захисник лондонського Арсеналу не зіграє проти Ліверпуля найближчими вихідними у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Про це пише Football Italia.
Гравець отримав пошкодження під час гри 3 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:0).
Як інформує джерело, травма виявилася не такою серйозною, як могло бути. Тому гравець пропустить лише декілька тижнів, а не місяців.
Арсенал придбав футболіста влітку. За його трансфер було заплачено італійській Болоньї 45 млн євро. За "канонірів" італієць провів 10 матчів і забив 1 гол.