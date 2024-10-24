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Шанс для Зінченка: Калафіорі пропустить матч із Ліверпулем

Руслан Травкін — 24 жовтня, 14:44
Шанс для Зінченка: Калафіорі пропустить матч із Ліверпулем
Ріккардо Калафіорі
ФК Арсенал

Лівий захисник лондонського Арсеналу не зіграє проти Ліверпуля найближчими вихідними у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це пише Football Italia.

Гравець отримав пошкодження під час гри 3 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:0).

Як інформує джерело, травма виявилася не такою серйозною, як могло бути. Тому гравець пропустить лише декілька тижнів, а не місяців.

Арсенал придбав футболіста влітку. За його трансфер було заплачено італійській Болоньї 45 млн євро. За "канонірів" італієць провів 10 матчів і забив 1 гол.

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Ріккардо Калафіорі

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