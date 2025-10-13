Куртуа не планує продовжувати контракт з Реалом

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа не продовжуватиме контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 33-річний воротар допрацює угоду, яка чинна до 2027 року, після чого завершить кар'єру чи продовжить виступати в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Головним претендентом на місце першого номера після відходу Куртуа вважається український голкіпер Андрій Лунін. Також в Мадриді розглядають можливість підписання воротаря Брайтона Барта Вербрюггена.

Раніше зірковий півзахисник Реала Федеріко Вальверде порадив українському голкіперу команди Андрію Луніну покинути клуб.

Лунін виступає за Реал з літа 2018 року. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Також повідомлялося про те, що ще одним конкурентом Луніна може стати Фран Гонсалес.