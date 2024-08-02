Конкурента Довбика в Ромі запропонували іншому клубу Серії А

Узбецького форварда Роми Ельдора Шомуродова запропонували підписати Вероні.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нападник не входить до планів римського клубу та готовий покинути команду. Контракт Шомуродова з "вовками" розрахований до 2026 року, а Transfermarkt оцінює футболіста в 5 млн євро.

Eldor #Shomurodov has been offered to #Verona. He is not in #ASRoma’s Plans and he is ready to leave. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2024

Попередній сезон Ельдор провів у оренді в Кальярі. За сардинців узбецький нападник провів 22 матчі в Серії А, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що форвард збірної України Артем Довбик невдовзі має стати гравцем Роми. Раніше нападник прилетів до Риму та вперше зустрівся із фанатами італійського клубу.

Ймовірно, свій останній матч за Жирону Довбик провів 31 липня. Він взяв участь у товариському матчі каталонців проти Тулузи. А напередодні в Артема була зустріч зі спортивним директором Роми Флораном Гісольфі.