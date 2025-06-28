Конкурент Довбика по Ромі отримав пропозицію з Росії

Російський Зеніт із Санкт-Петербурга проявляє інтерес до форварда Роми Теммі Ебрахама.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, російський клуб пропонує нападнику трирічний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік, а Ромі – 20 мільйонів. Сам Ебрахам не впевнений в тому, що Росія – правильне місця для продовження кар’єри та, скоріше за все, відхилить пропозицію Зеніта.

Нагадаємо, Ебрахам провів сезон-2024/25 у оренді в Мілані, проте "россонері" вирішили не викуповувати гравця. На рахунку 27-річного англійця 10 голів і 7 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Рома влітку продасть Ебрахама або Артема Довбика. Нагадаємо, Зеніт влітку проведе товариський матч проти швейцарського Сьона.