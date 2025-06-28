Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Конкурент Довбика по Ромі отримав пропозицію з Росії

Олег Дідух — 28 червня 2025, 20:42
Конкурент Довбика по Ромі отримав пропозицію з Росії
Теммі Ебрахам
Getty Images

Російський Зеніт із Санкт-Петербурга проявляє інтерес до форварда Роми Теммі Ебрахама.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, російський клуб пропонує нападнику трирічний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік, а Ромі – 20 мільйонів. Сам Ебрахам не впевнений в тому, що Росія – правильне місця для продовження кар’єри та, скоріше за все, відхилить пропозицію Зеніта.

Нагадаємо, Ебрахам провів сезон-2024/25 у оренді в Мілані, проте "россонері" вирішили не викуповувати гравця. На рахунку 27-річного англійця 10 голів і 7 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Рома влітку продасть Ебрахама або Артема Довбика. Нагадаємо, Зеніт влітку проведе товариський матч проти швейцарського Сьона.

Теммі Абрагам Зеніт Рома

Теммі Абрагам

Рома продасть Довбика або Ебрахама влітку
Ікона країни: Вокер – про номер в Мілані та хто його вмовив залишити Манчестер Сіті
Довбик виграв конкуренцію: нападник Роми перейде до команди АПЛ
Конкурент Довбика може перейти у клуб із Саудівської Аравії
Мілан може підписати конкурента Довбика у Ромі

Останні новини