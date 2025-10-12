Зіркзе та Майну близькі до відходу з Манчестер Юнайтед

Двоє футболістів атакувальної ланки Манчестер Юнайтед можуть залишити клуб вже цієї зими.

Про це повідомляє ESPN.

Коббі Майну та Джошуа Зіркзе незабаром проведуть розмову із Рубеном Аморімом, за підсумками якої вони вже найближчого трансферного вікна можуть змінити клуб.

У Юнайтед дуже цінують та поважають обох виконавців, проте вони майже не грають – шість матчів та один гол на рахунку Майну і чотири гри без результативних дій у Зіркзе.

Зазначимо, що у послугах англійця довгий час зацікавлений Наполі, який вважає свої шанси на підписання півзахисника дуже високими.

Цікаво, що влітку МЮ відмовився продавати Зіркзе попри предметний інтерес одразу чотирьох клубів.