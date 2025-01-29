Курйоз перед матчем Серії А: маленька дівчинка випадково зірвала антирасистську акцію

Перед матчем Серії А між Лаціо та Фіорентіною стався курйозний інцидент, який миттєво став вірусним у соцмережах.

Традиційно перед початком поєдинку футболісти вийшли на поле разом із дітьми, які одягли спеціальні футболки з антирасистським посланням "Keep racism out" (Приберемо расизм).

Читайте також : У Бразилії заарештували чотири футболістки Рівер Плейта через прояви расизму

Однак одна з маленьких учасниць церемонії вирішила заправити футболку у штани, що випадково змінило зміст напису. Внаслідок цього залишилася видимою лише частина тексту, яка на контрасті з оригінальним посланням набувала протилежного сенсу.

Камери миттєво зафіксували цей момент, а користувачі соцмереж почали активно ділитися знімками та відео конфузу. Дехто жартома припустив, що дівчинка просто хотіла виглядати акуратно, а інші наголосили на важливості перевіряти деталі під час подібних акцій.

Зазначимо, сама зустріч між Лаціо та Фіорентіною завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 2:1.