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Компанія Ред Булл стала акціонером англійського клубу

Владислав Уткін — 30 травня, 13:37
Компанія Ред Булл стала акціонером англійського клубу

Лідс Юнайтед уклав багаторічну угоду з виробником енергетичних напоїв, компанією Ред Булл.

Про це англійський клуб оголосив на офіційному сайті.

Повідомляється, що з наступного сезону Ред Булл стане титульним спонсором і міноритарним акціонером Лідса.

Також логотип австрійської компанії буде зображений на лицьовій стороні форми чоловічої та жіночої основних команд клубу.

Нагадаємо, Лідс зазнав поразки від Саутгемптона (0:1) у фіналі Чемпіошипу та втратив можливість повернутися в Англійську Прем'єр-лігу.

Red Bull Лідс

Red Bull

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