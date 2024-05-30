Компанія Ред Булл стала акціонером англійського клубу

Лідс Юнайтед уклав багаторічну угоду з виробником енергетичних напоїв, компанією Ред Булл.

Про це англійський клуб оголосив на офіційному сайті.

Повідомляється, що з наступного сезону Ред Булл стане титульним спонсором і міноритарним акціонером Лідса.

Також логотип австрійської компанії буде зображений на лицьовій стороні форми чоловічої та жіночої основних команд клубу.

Нагадаємо, Лідс зазнав поразки від Саутгемптона (0:1) у фіналі Чемпіошипу та втратив можливість повернутися в Англійську Прем'єр-лігу.