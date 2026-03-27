Форвард збірної Італії повторив рекорд Скіллачі 36-річної давнини

Олег Дідух — 27 березня 2026, 11:02
Нападник збірної Італії Мойзе Кін завдяки голу у ворота Північної Ірландії повторив рекорд легендарного Сальваторе Скіллачі.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Італія в півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 року вдома обіграла Північну Ірландію з рахунком 2:0. Саме Кін на 80-й хвилині хвилини встановив остаточний рахунок матчу.

Таким чином, нападник Фіорентини забив у п'ятому поспіль матчі за збірну Італії. Такого не вдавалося нікому з часів легендарного Сальваторе Скіллачі, який забивав у 5 матчах поспіль на домашньому чемпіонаті світу 1990 року. Скіллачі у підсумку став найкращим бомбардиром того турніру.

Серія Кіна розпочалася з дубля у ворота Німеччини в матчі Ліги Націй (нічия 3:3) 23 березня 2025 року. Після цього він забив по голу в матчах відбору до ЧС-2026 проти Естонії та оформив дубль у ворота Ізраїля.

