Мілан націлився на лідера Фіорентини
Мойзе Кін
IMAGO
Мілан проявляє інтерес до форварда Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
"Россонері" продовжують шукати забивного нападника, і тепер звернули свою увагу на Кіна. Йому дуже симпатизує головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі, який уже працював із 26-річним форвардом у туринському Ювентусі.
Влітку минулого року Кін продовжив контракт із Фіорентиною до літа 2029 року. В угоді прописана клаусула в розмірі 62 мільйонів євро, яка діє щороку з 1 до 15 липня. Зарплата нападника становить 4,5 мільйона євро на рік.
У поточному сезоні на рахунку Кіна 9 голів і 4 асисти в 30 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.