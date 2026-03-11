Мілан націлився на лідера Фіорентини

Мілан проявляє інтерес до форварда Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" продовжують шукати забивного нападника, і тепер звернули свою увагу на Кіна. Йому дуже симпатизує головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі, який уже працював із 26-річним форвардом у туринському Ювентусі.

Влітку минулого року Кін продовжив контракт із Фіорентиною до літа 2029 року. В угоді прописана клаусула в розмірі 62 мільйонів євро, яка діє щороку з 1 до 15 липня. Зарплата нападника становить 4,5 мільйона євро на рік.

У поточному сезоні на рахунку Кіна 9 голів і 4 асисти в 30 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.