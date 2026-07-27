Комо запровадив обмеження на гру головою в академії задля безпеки

Італійський клуб Комо запровадив обмеження у грі головою у своїй академії задля безпеки молодих гравців.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, таке рішення було ухвалене, щоб запобігти травмам мозку та підтримати добробут гравців та технічний розвиток клубу.

Відтепер дітям на рівні U-10 заборонено грати головою узагалі. На матчах футболістів цієї вікової категорії кутові замінять на вкидання руками, які розігруватимуть низом.

Вже на рівні U-11 дітям буде дозволено під кінець сезону грати головою зі спеціальним гумовим м'ячем. Гравцям вікової категорії до 12 років проводитимуть навчання гри головою раз на місяць з тим самим легким гумовим м'ячем, й не більше п'яти спроб за день.

На рівні U-13 послаблять обмеження щодо вкидання аутів, у цьому віці футболісти зможуть їх подавати руками, але спрямувати м'яч потрібно буде нижче рівня голови.

Ексзахисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан, який зараз працює в раді освіти міста Комо, зазначив, що ці рішення вже давно було потрібно ухвалити.

"Я вже неодноразово говорив про необхідність серйозно ставитися до ударів по голові у футболі та про абсолютну необхідність захищати наших дітей. Для юних гравців найкращим підходом є чіткі правила, якісне тренерське керівництво, розуміння та культура, в якій на першому місці стоять добробут і безпека. Такий підхід дозволяє зменшити кількість непотрібних зіткнень у наймолодшому віці, коли мозок ще розвивається, а потім правильно, крок за кроком, навчати навичкам під належним контролем", – заявив чемпіон світу 2018 року.

Додамо, що "Ларіанці" завершили попередню кампанію на четвертій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Завдяки цьому результату команда Сеска Фабрегаса гратиме в сезоні-26/27 у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про домовленість між житомирським Поліссям та Комо щодо трансферу 22-річного вінгера збірної Іраку Алі Джасіма.