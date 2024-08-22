Об’єктивність залишила чат: коментатор у прямому ефірі погодився з фанатом, який назвав суддів сволотами

Коментатор матчу третього попереднього етапу Кубку України між аматорським Миколаєвом та першоліговою Буковиною продемонстрував необ’єктивність.

Наприкінці трансляції, коли гравці Миколаєва розігрували м’яч після другого пропущеного голу, поруч із коментатором проходив уболівальник, який сказав, що "Судді — сволоти". Коментатор на це відповів, що погоджується з думкою фаната.

Після завершення матчу коментатор продовжив критикувати роботу арбітрів та висловився про гру Буковини:

"Скандальна перемога Буковини в цьому матчі. Скажемо одне: з такою грою Буковині не те, що не місце в УПЛ, вони навіть не середнячок Першої ліги. Мабуть, я сьогодні перебільшив з емоціями, вибачайте, чесно кажучи, наші судді вже просто задовбали. При чому на будь-якому рівні"

Буковина перемогла Миколаїв з рахунком 2:1. Аматори першими вийшли вперед завдяки жахливій помилці воротаря, але потім арбітр призначив у їхні ворота пенальті та вилучив гравця. Буковина реалізувала 11-метровий, а за 5 секунд до кінця компенсованого часу забила переможний гол.