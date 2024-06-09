Динамо завершує трансфер колумбійського захисника
Динамо завершує трансфер центрального захисника Форталези Браяна Себальоса.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Кияни узгодили перехід як з бразильським клубом, так і з самим колумбійським оборонцем.
Очікується, що 21 червня гравець прибуде в Київ, де пройде медичний огляд та підпише контракт з "біло-синіми".
У минулому сезоні Браян відіграв на правах оренди за Атлетико Хуніор 11 матчів.
Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Владислав Ванат зацікавив італійський клуб.