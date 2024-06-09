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Динамо завершує трансфер колумбійського захисника

Олександр Булава — 9 червня, 19:18
Динамо завершує трансфер колумбійського захисника

Динамо завершує трансфер центрального захисника Форталези Браяна Себальоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Кияни узгодили перехід як з бразильським клубом, так і з самим колумбійським оборонцем.

Очікується, що 21 червня гравець прибуде в Київ, де пройде медичний огляд та підпише контракт з "біло-синіми".

У минулому сезоні Браян відіграв на правах оренди за Атлетико Хуніор 11 матчів.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Владислав Ванат зацікавив італійський клуб.

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