Колос підпише нападника Ворскли

Ковалівський Колос взимку планує підсилитись колишнім нападником полтавської Ворскли Миколою Ковталюком.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже напередодні він залишив склад Ворскли.

Ковталюк став гравцем полтавського клубу на початку 2024 року, коли перейшов з грузинської Діли. На його рахунку 2 голи у 15 матчах.

Ковалівський клуб пішов на зимову паузу на 11-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з 18 набраними очками.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що досвідчений хавбек Колоса на правах оренди посилив Оболонь.