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Ворскла відрахувала сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 12:11
Ворскла відрахувала сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону
Ворскла

Полтавська Ворскла виступила з офіційною заявою щодо незадовільних результатів команди за підсумками першої половини сезону.

Про це повідомляє пресслужба полтавців.

Так, тренерський штаб Юрія Максимова прийняв рішення не розраховувати на сім футболістів у другій частині чемпіонату.

Список гравців

  • Демір Шкрієль
  • Микола Ковталюк
  • Артем Кулаковський
  • Станіслав Прус
  • Олександр Чорноморець
  • Віктор Корнієнко
  • Дмитро Черниш

Очікується, що футболісти вже можуть шукати собі іншу команду.

Після 17 турів чемпіонату України, Ворскла знаходиться на 11 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок.

Зазначимо, що вчора підопічні Максимова неочікувано поступились Лівому берегу.

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