Ворскла відрахувала сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону

Полтавська Ворскла виступила з офіційною заявою щодо незадовільних результатів команди за підсумками першої половини сезону.

Про це повідомляє пресслужба полтавців.

Так, тренерський штаб Юрія Максимова прийняв рішення не розраховувати на сім футболістів у другій частині чемпіонату.

Список гравців

Демір Шкрієль

Микола Ковталюк

Артем Кулаковський

Станіслав Прус

Олександр Чорноморець

Віктор Корнієнко

Дмитро Черниш

Очікується, що футболісти вже можуть шукати собі іншу команду.

Після 17 турів чемпіонату України, Ворскла знаходиться на 11 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок.

Зазначимо, що вчора підопічні Максимова неочікувано поступились Лівому берегу.