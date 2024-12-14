Ворскла відрахувала сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону
Ворскла
Полтавська Ворскла виступила з офіційною заявою щодо незадовільних результатів команди за підсумками першої половини сезону.
Про це повідомляє пресслужба полтавців.
Так, тренерський штаб Юрія Максимова прийняв рішення не розраховувати на сім футболістів у другій частині чемпіонату.
Список гравців
- Демір Шкрієль
- Микола Ковталюк
- Артем Кулаковський
- Станіслав Прус
- Олександр Чорноморець
- Віктор Корнієнко
- Дмитро Черниш
Очікується, що футболісти вже можуть шукати собі іншу команду.
Після 17 турів чемпіонату України, Ворскла знаходиться на 11 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок.
Зазначимо, що вчора підопічні Максимова неочікувано поступились Лівому берегу.