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Колос прийме Зорю, Шахтар зіграє з Оболонню: розклад заключних матчів 7 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 23 вересня, 07:05
Колос прийме Зорю, Шахтар зіграє з Оболонню: розклад заключних матчів 7 туру УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 23 вересня, відбудуться два останні матчі 7-го туру чемпіонату України-2024/25.

Колос вдома зіграє проти Зорі, а Шахтар на "Арені Львів" зустрінеться з Оболонню.

Розклад матчів УПЛ на 23 вересня

  • 15:30 Колос – Зоря
  • 18:00 Шахтар – Оболонь

У разі перемоги перемоги Шахтар підніметься на четверту позицію. Зоря, яка має у своєму активі стільки ж очок, скільки й "гірники" – 9, також може піднятися у топ-5 та випередити Кривбас, Рух та ЛНЗ.

Нагадаємо, всі матчі попереднього ігрового дня завершилися внічию. Верес у компенсований час врятувався від поразки Інгульцю, Ворскла та Кривбас обмінялися голами ще в першому таймі, а Полісся вибороло очко в матчі з ЛНЗ.

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