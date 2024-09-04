Колос підписав вихованця Динамо Тбілісі

Ковалівський Колос підписав контракт з 22-річним грузинським півзахисником Гіоргі Моісцрапішвілі.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Хавбек перебрався до Колосу на правах вільного агента та підписав контракт на два роки. Поточна вартість гравця оцінюється в 300 тисяч євро.

Гіоргі є вихованцем тбіліського Динамо, за який зіграв 89 матчів. В його активі — 14 голів та 16 асистів. Також пограв за грузинський Телаві та бельгійського Беверен.

Напередодні ковалівці домовилися з іспанським Альбасете про оренду 22-річного венесуельського форварда Джованні Болівара.

Після 5 зіграних матчів Колос має у своєму активі лише 2 очки та посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.