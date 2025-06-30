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Колос оголосив про відхід нападника

Олександр Булава — 30 червня 2025, 21:35
Колос оголосив про відхід нападника
Олексій Сидоров
ФК Колос

Нападник Олексій Сидоров залишив ковалівський Колос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до клубу взимку на правах оренди з Металіста 1925. Термі дії договору завершився, тож гравець повернеться у харківський колектив.

Зазначимо, що Сидор відзначився голом за Колос під час свого дебютного виходу у стартовому складі. Загалом він зіграв у 9 матчах, в яких записав на свій рахунок 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Колос також має намір підписати трьох футболістів на повноцінній основі: атакувального півзахисника Альбіна Краснічі (Приштина), лівого захисника Віталія Катрича (Інгулець), форварда Юрія Климчука (Рух).

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