Колос оголосив про відхід нападника

Нападник Олексій Сидоров залишив ковалівський Колос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до клубу взимку на правах оренди з Металіста 1925. Термі дії договору завершився, тож гравець повернеться у харківський колектив.

Зазначимо, що Сидор відзначився голом за Колос під час свого дебютного виходу у стартовому складі. Загалом він зіграв у 9 матчах, в яких записав на свій рахунок 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Колос також має намір підписати трьох футболістів на повноцінній основі: атакувального півзахисника Альбіна Краснічі (Приштина), лівого захисника Віталія Катрича (Інгулець), форварда Юрія Климчука (Рух).