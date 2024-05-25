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Зоря поступилася Колосу: огляд останнього матчу сезону УПЛ

Станіслав Лисак — 25 травня, 19:22
Зоря поступилася Колосу: огляд останнього матчу сезону УПЛ

Колос здобув мінімальну перемогу над луганською Зорею в межах 30 туру Української Прем'єр-ліги, який завершив сезон. Єдиний гол у поєдинку забив Дієго Каріока

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ
30 тур, 25 травня

Зоря (Луганськ) — Колос (Ковалівка) 0:1

Склади команд

Зоря: Мацапура, Азіангбе (Вантух 74), Джордан, Жунінью, Батагов, Яцик (Чурко 80), Башич, Мічин (Бугай 80), Герреро, Слесар (Антюх 46), Горбач (Волошин 71)

Колос: Горох, Цуріков, Бурда, Лучкевич, Гончаренко, Криворучко (Салабай 66), Демченко, Ільїн (Гусол 87), Оріховський, Велетень (Каріока 66), Ранжел (Безбородько 66)

Гол: 0:1 — Дієго Каріока 75.

Попередження: Демченко 45, Горбач 57, Салабай 90+4

Колос Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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