Зоря поступилася Колосу: огляд останнього матчу сезону УПЛ
Колос здобув мінімальну перемогу над луганською Зорею в межах 30 туру Української Прем'єр-ліги, який завершив сезон. Єдиний гол у поєдинку забив Дієго Каріока
Огляд матчу
Чемпіонат України — УПЛ
30 тур, 25 травня
Зоря (Луганськ) — Колос (Ковалівка) 0:1
Склади команд
Зоря: Мацапура, Азіангбе (Вантух 74), Джордан, Жунінью, Батагов, Яцик (Чурко 80), Башич, Мічин (Бугай 80), Герреро, Слесар (Антюх 46), Горбач (Волошин 71)
Колос: Горох, Цуріков, Бурда, Лучкевич, Гончаренко, Криворучко (Салабай 66), Демченко, Ільїн (Гусол 87), Оріховський, Велетень (Каріока 66), Ранжел (Безбородько 66)
Гол: 0:1 — Дієго Каріока 75.
Попередження: Демченко 45, Горбач 57, Салабай 90+4