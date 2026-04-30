Відомий наркодилер "Доктор Душ" виконає урочисте вкидання шайби на матчі Другої ліги з хокею

Київський наркодилер та шоумен, також відомий як "Доктор Душ" Юрій Чернецький виконає урочисте вкидання шайби у півфінальному матчі Другої ліги чемпіонату України з хокею між командами Зубр та Автомобіліст.

"Урочисте вкидання шайби виконає Юрій Чернецький – він же відомий блогер, шоумен та інфлюенсер "Доктор Душ".

Гра відбудеться 3 травня, початок зустрічі запланований на 13:15.

Нагадаємо, у 2022 році Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну у київських нічних розважальних закладах.

Проте вже у липні 2025 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу захисників засудженого та скасував цей вирок.

Наразі він перебуває на волі, а в іншій справі щодо збуту наркотиків та незаконного поводження з боєприпасами суд зменшив суму застави до 1 мільйона гривень, яку обвинувачений сплатив.