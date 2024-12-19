Кохання, що обірвалося: історія колишньої дружини зірки Челсі, що пожертвувала всім заради футболіста

Колишня дружина хавбека Челсі Енцо Фернандеса, Валентина Сервантес, вперше розповіла про їхні стосунки та несподіване розлучення після шести років разом.

У своєму інтерв’ю для Hello! Валентина поділилася, що вони заручилися того ж року, коли познайомилися, але так і не одружилися.

"Енцо просто сказав, що більше не хоче бути разом. Це було важко, але я прийняла це," – зізналася вона.

Валентина згадала, як працювала та навчалася на юриста, доки Енцо грав за резервну команду Рівер Плейт. Вона витрачала весь свій заробіток, жертвувала власними мріями та покинула навчання, щоб підтримувати футболіста.

"Коли я завагітніла Олівією, мені було 19. Я зробила все, щоб побудувати нашу сім’ю, але повернулася до Аргентини після розриву. Це рішення далося непросто, але я не шкодую про те, що робила для нього."

Валентина зізналася, що любов до Енцо ще жива, але вона навчилася знаходити щастя у своїх дітях і не залежати від інших.

Цього сезону на рахунку 23-річного футболіста збірної Аргентини 3 голи і 4 асисти у 15 матчах АПЛ.