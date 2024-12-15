Шикарна білявка з великим бюстом: відомо, на кого проміняв дружину та двох дітей одноклубник Мудрика

Особисте життя Енцо Фернандеса, одного з головних талантів Челсі, знову стало темою для обговорення. Цього разу в центрі уваги опинилися чутки про його можливі стосунки з аргентинською моделлю Канделою Арісагою.

Енцо нещодавно поділився у своєму Instagram фотографіями з найвідоміших місць Лондона, підписавши їх просто: "London City" із синім серцем. Через кілька днів Кандела також виклала знімки з тих самих місць і супроводила їх підписом: "This is London, baby".

Фанати миттєво помітили цю схожість і почали припускати, що пара проводила час разом у Лондоні. Хоча Енцо і Кандела поки не підписані одне на одного в Instagram, це не зупинило хвилю спекуляцій.

Якщо раніше Фернандеса пов’язували з іншою аргентинською знаменитістю — співачкою Нікі Ніколь, то тепер саме Арісага стала героїнею нових романтичних чуток.

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Чи дійсно між Енцо і Канделою щось є, чи це просто випадковість? Фанати уважно стежать за їхніми соцмережами в очікуванні будь-яких натяків. Залишається лише чекати, чи підтвердять ці чутки самі зірки.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Енцо завершив шестирічні стосунки зі своєю давньою партнеркою та матір’ю його двох дітей, Валентиною Сервантес. Розрив стався за ініціативою футболіста, про що він повідомив Валентину за 10 днів до її офіційної заяви в соцмережах. Після цього дівчина повернулася до Аргентини, залишивши колишнього партнера у Лондоні.