Ексгравець Роми: Довбик може і буде грати краще

Колишній атакувальний півзахисник Роми Дієго Перротті вважає, що український форвард Артем Довбик ще не розкрив весь свій потенціал у римському клубі.

Аргентинця цитує PlanetaRoma.

"Джеко спочатку також багато критикували. Його посадили в запас, а я почав грати хибну дев’ятку. Але ми пам’ятаємо, що сталося далі. Довбик в Ромі лише перший рік, але він вже забиває. Він може і буде грати краще. Він ставатиме все кращим і кращим, але він перейшов зовсім недавно. Йому потрібно знайти впевненість у собі та трішки везіння", – заявив Перотті.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 10 голів і 3 асисти в 25 матчах за Рому в усіх турнірах. Перротті виступав за римський клуб у 2016 – 2020 роках.

Раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оголосив про завершення кар’єри.