37-річний ексгравець Металіста повертається у футбол після дискваліфікації

Колишній півзахисник харківського Металіста та збірної Аргентини Алехандро Гомес найближчим часом стане гравцем італійської Падови, яка повернулася до Серії B.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони узгодили майбутню угоду. Контракт буде підписано найближчим часом.

🚨🇦🇷 Papu Gómez returns to professional football as he’s set to sign for Italian second division side Padova.



Agreement done and contracts set to be signed soon. pic.twitter.com/66bw99UqhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2025

Нагадаємо, Гомес грав за Металіст з 2013 по 2014 рік, але зрештою фактично втік з клубу. Згодом аргентинець розповідав у ЗМІ про жахи війни, якої він не бачив.

У 2023-му Папу отримав дворічну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу, перед цим залишивши Севілью.

Також гравець має досвід виступів за Аталанту, Катанью та Монцу, а у 2022 році він став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.

Нагадаємо, напередодні легендарний італійський клуб виключили з професійного футболу.