Бив Папу Гомеса, двічі громив Шахтар, зробив Малиновського суперзіркою. Що за тренер працюватиме з Довбиком

Чемпіон розповідає про людину, яка очолила Рому.

Літо 2025-го ознаменувалося подією, яка в історичному контексті може бути навіть більш значущою, ніж чемпіонство Наполі. "Адзуррі" все-таки вигравали скудетто якихось два роки тому, а для одного з головних його переслідувачів у чемпіонських перегонах завершилася епоха – той випадок, коли подібні слова можна писати без будь-якого пафосу.

Аталанту покинула людина, яка нанесла її на світову футбольну карту. Ніколи раніше вона не була настільки сильним, настільки шанованим і настільки впливовим клубом. При цій людині бергамаски громили Баєр і Ліверпуль, до того ж у сезони, коли ці два клуби включали до найвужчих топів найсильніших. І найцікавіше, що спадщина цієї людини, безумовно, не обмежується рахунком на табло.

Джан П'єро Гасперіні Getty Images

Щоб сталося таке диво, потрібно, щоб зустрілися три самотності.

Аталанта представляє Бергамо, райський куточок Італії. Райський, але куточок: населення міста ледь-ледь перевищує 100 тисяч осіб, і Мілан, що знаходиться зовсім поруч, не дає вирости чомусь великому. Бергамо славиться своїми фестивалями, у нього грандіозна історія, безліч архітектурних пам'яток – і все ж це місто, куди приїжджають, щоб звідти незабаром виїхати.

Для Аталанти це сформувало статус кузні кадрів. Тут виросли такі великі гравці, як Гаетано Шіреа, Алессіо Таккінарді, Роберто Донадоні, Рікардо Монтоліво – але сам клуб ніколи до 2010-их великою силою не був. Виростити майстра, продати його в топклуб, далі насолоджуватися місцем у серединці – Аталанта, в принципі, відповідала статусу милої провінції, якою давно є Бергамо. У якийсь момент Аталанта стала рекордсменом країни за кількістю сезонів у вищій лізі для клубів не з адміністративних центрів, але не більше. П'ять сезонів до 2017 року Аталанта незмінно посідала місця в таблиці від 11-го до 17-го.

Одним із носіїв такої ідентичності, безумовно, був Антоніо Перкассі. Він народився в комуні поблизу Бергамо, став футболістом, у сімдесяті зіграв за Аталанту понад 100 матчів – але був змушений рано закінчити кар'єру через травми. Після цього Перкассі, м'яко кажучи, не загубився: його підприємницький бізнес розрісся вже до багатьох сотень (!) магазинів по всій Італії, а його статки перевалили за мільярд.

На запитання, чим займається Перкассі, найпростіше відповісти "всім". Так, у нього є власні бренди, але його холдинги першими дозволили зайти на ринок таким титанам, як Zara і Starbucks. Косметика, бутики, кулінарія – Перкассі не обмежується одним сегментом ринку, тому, напевно, і купив рідний клуб. Щоправда, треба визнати: у футболі у нього далеко не завжди все було гладко. Уперше президентом Аталанти він став у 1990-му, але за три роки клуб вилетів у Серію Б – і Перкассі пішов у відставку, щоб повернутися тільки у 2010-му.

Перкассі та Гасперіні https://www.ilnapolista.it/

І через кілька дуже посередніх сезонів Перкассі зважився дати шанс людині, на якій поставили хрест усі пристойні команди.

Шедевр Гасперіні: єврокубок для вічного лузера, безліч прибуткових перепродажів, виведення клубу на новий рівень

Джан П'єро Гасперіні був непоганим гравцем. Пара сезонів у Серії А в складі Пескари, багато – в нижчих лігах, але в таких командах, як Палермо і Салернітана, виступи до неймовірних для того часу 35 років – Гасперіні поважали, але про нього можна сказати приблизно те ж саме, що і про Аталанту. Вихованець Ювентуса, який не отримав шанс – і навряд чи хтось сказав, що це незаслужено. Дев'ять років він провів у Ювентусі і як тренер, але "молодших" команд – юніорів, молодіжки.

Від Гасперіні, який став тренувати дорослі команди лише у 45 років, чекали довіри юніорам – і він цей статус, в принципі, виправдовував, але коли справа здавалася чогось більшого, починалися питання. Якщо говорити про час до Аталанти, то ця людина здавалася "просто" впертим: фанатом схеми з трьома захисниками, яку затаврувала вся Італія як авантюрну, слабким при постановці оборони.

Плюс до цього сам Гасперіні був, звісно, "майстром" обирати місця роботи. Енріко Преціозі в Дженоа і Маурісіо Дзампаріні в Палермо прославилися як любителі все міняти щотижня. У Палермо він в принципі отримував мало часу, в Дженоа тримався, але навіть не мріяв про продуману політику в тих же трансферах. Коли ж Гасперіні отримав свій оффер у топклуб, цим топклубом став Інтер-2011 – уже не дуже багатий, але ще неймовірно амбітний, звідки Гасперіні звільнили після п'яти (!) матчів.

Джан П'єро Гасперіні Getty Images

Виявилося, що весь цей час Італією їздив геній – просто треба було дати йому час для реалізації талантів.

Перший же (!) сезон під керівництвом Гасперіні приніс Аталанті четверте місце – найкраще за весь час виступів у Серії А. Контекст тільки додає штрихів подвигу: в останніх 18 турах сезону команда програла тільки раз, демонструючи абсолютно чемпіонські і темп, і гру.

Це могло бути випадковим, разовим сплеском: зрештою, Гасперіні й Дженоа приводив до п'ятого й шостого місць, а потім команда стагнувала. Але для Аталанти це було не більше, ніж аперитив перед бенкетом.

Влітку 2017-го в Бергамо приїхав Йосип Ілічич – футболіст, який не заграв у Фіорентині і поїхав за низьку (6,4 млн євро) ціну. Мідлсбро за де Роона довелося заплатити цілих 16,7 мільйона – приблизно стільки ж клуб заплатив Челсі за Пашаліча. Усі ці витрати скоро виглядатимуть найкращими інвестиціями в житті Перкассі – якщо виходити з того, які прибутки принесли ці гравці прямим і непрямим чином.

Топ-10 найдорожчих продажів Аталанти має такий вигляд:

Расмус Хойлунд (у МЮ, 2023 рік, 77,8 млн євро); Тен Копмейнерс (у Ювентус, 2024, 58,4); Крістіан Ромеро (у Тоттенгем, 2022, 52); Деян Кулушевскі (у Ювентус, 2019, 39); Франк Кессі (у Мілан, 2019, 32); Алессандро Бастоні (в Інтер, 2017, 31,1); Браян Крістанте (в Рому, 2019, 30,6); Робін Госенс (в Інтер, 2022, 27,4);

9-10. Джалука Манчіні (у Рому, 2020, 24) і Андреа Конті (у Мілан, 2017, 24).

І все це на тлі постійного прогресу в грі. Те четверте місце в дебютному сезоні місце в ЛЧ не принесло, тоді від Італії виходили тільки три команди – але п'ять виходів у Лігу чемпіонів Гасперіні Бергамо подарував. Один із них – з інопланетними 98 забитими, які були з відривом найкращою результативністю в Серії А, інший – із 90.

Ну і, звичайно, окремо потрібно відзначити позаминулий сезон, коли в чемпіонаті забили "всього" 72 голи, але Баєр і Ліверпуль розгромили по 0:3, вигравши Лігу Європи. І це ж був об'єктивно найкращий сезон Баєра в історії! Але навіть непереможна команда Німеччини (як і команда, яка на рівних з Ман Сіті билася) не змогла нічого протиставити тій Аталанті.

Гасперіні в тандемі з Перкассі зробили Аталанту справжнім важковаговиком європейського футболу. У Бергамо стали приїжджати перспективні гравці, показувати прогрес, часом просто інопланетного масштабу – і їхати за великі гроші на підвищення. У минулому сезоні найкращим бомбардиром Серії А став Матео Ретегі – але ж він навіть Аталанті виявився потрібен випадково. Просто: травмувався Скамакка, посеред літа потрібен був форвард – і до Гасперіні під'їхала людина, яка за 29 турів у Дженоа забила 7 голів. В Аталанті вийшло 25 за 36.

І таких прикладів було дуже багато. Пашаліч був посміховиськом, валізою без ручки для Челсі – у Бергамо він став одним із найкращих півзахисників Європи. Робін Госенс, вихованець нідерландського сезону, навіть в Ередивізії не заслужив запрошення в топклуб – але в Аталанті розкрився так, що за нього величезні, за своїми мірками, гроші заплатив Інтер. Хойлунд навіть у сезоні-2022/23 встиг показати свою дерев'янистість, коли Динамо пройшло австрійський Штурм багато в чому завдяки його промахам – але залишок того сезону, після переходу в Аталанту, Расмус провів на такому рівні, що МЮ заплатив за нього якусь гору грошей.

Ба більше: Гасперіні навчив Аталанту бути великою командою навіть ментально. Дебют команди в Лізі чемпіонів зараз виглядає як якась помилка: 0:4 від загребського Динамо. Після цього Аталанта ще й на своєму полі Шахтарю програла, і це стало приводом навісити ярлики на кшталт "команда для внутрішнього вживання" і "казка закінчилася". Але Аталанта чудово провела решту тієї групи, розгромила Шахтар на виїзді – і навіть у плейоф розгромила Валенсію і вийшла до чвертьфіналу.

У сезоні-2024/25 Аталанта розгромила Шахтар набагато впевненіше: за рахунком 3:0, але за грою і 10:0 могли бути. До цього сезону бергамаски пошили форму, на якій видно принт сонячних панелей. Це панелі оновленого стадіону Бергамо: "Атлеті Адзуррі д'Італія" оновлений на ті самі гроші, які були зароблені завдяки відданій роботі Гасперіні на благо міста. Що сказати – він повністю заслужив визнання почесним громадянином міста. Примітно, що місто так його нагородило ще 2019-го – зараз, напевно, і пам'ятник можна чекати.

У чому ж секрет такого феномена Гасперіні? Робота, робота і ще раз робота – причому не тільки у виконанні Гасперіні. Він напружує гравців, як ніхто інший: на його думку, перемоги приходять через жертви. Три захисники – другорядна деталь порівняно зі справжньою догмою Гасперіні: персональним пресингом. Папу Гомес, ексгравець Металіста, розповідав, що гравці Аталанти брали відпустку, щоб краще підготуватися до передсезонки (!) під керівництвом італійця.

Спадщина Гасперіні незрівнянно більша, ніж титул Ліги Європи і, тим більше якісь там треті місця. Джан П'єро подарував, без перебільшення, усьому футбольному світу Ідею – як слабші можуть обіграти сильніших. У 2022-му Монца, яка завдяки Берлусконі ще мала нескінченні амбіції ("Я хочу виграти серію А, а потім Лігу чемпіонів"), покликала тренера-новачка. Чому? Рафаеле Палладіно вважався ідейним послідовником Гасперіні. Він дійсно дуже допоміг Монці заявити про себе, а потім пішов у Фіорентину.

І таких прикладів – десятки, причому не тільки в Італії. Напевно, не дивує, що сама Аталанта після Гасперіні покликала його колишнього гравця, а зараз послідовника, на ім'я Іван Юрич – але показовіше, що Юрича раніше кликала та ж Рома, а потім, після явного провалу, англійський Саутгемптон. Тьяго Мотта ледь-ледь встиг поміняти бутси на туфлі, як його запросив Ювентус; Сальваторе Боккетті, теж футболіст до останнього часу, отримав під свій початок два клуби Серії А (Верону і Монцу). Навіть польський Ракув, який уперше в історії виграв чемпіонство, надихався ідеями в Бергамо.

Шлях Гасперіні не гарантує успіх. Мотта після феноменального сезону в Болоньї провалився в Ювентусі, а Боккетті взагалі не зміг показати що-небудь зі своїх спроб. Буде боляче, якщо Юрич після явних невдач у Ромі та Саутгемптоні перетворить на руїни головну Мекку гасперінізму... Але сам Гасперіні точно в цьому не винен. Своєю роботою, своїми поглядами та ідеями він змінив сам футбол. Тепер грати вперед може бути логікою саме скромнішої команди, а Хойлунду або Малиновському може бути набагато комфортніше себе показати у складі "бідняка", ніж у складі МЮ або Марселя.

Демони Гасперіні: агресія, нетерпимість, уміння себе реалізувати тільки в ідеальних умовах

То що, попереду беззаперечний успіх для Роми? Довгоочікуване скудетто, на яке "вовки" чекають понад 20 років? Титул капоканноньєре в комплект до Трофея Пічічі для Довбика? Ем, не все так просто.

Насамперед потрібно нагадати: Гасперіні треба було дожити до 60 років, отримати плювків у душу в Кротоні, Палермо, Інтері, щоб створити щось сильне. Так, у нього вийшло не просто "сильне", а геніальний авторський проєкт рівня тих же фестивалів у Бергамо – але тим не менше.

У створенні цієї казкової Аталанти не можна недооцінювати роль президента. Гасперіні сам говорив:

"Президент Перкассі – не такий, як усі. У наших клубах мало президентів, які вболівають за команду з дитинства, народилися в цьому місті, яке вона представляє і навіть грали за неї" .

Також Джан П'єро говорив:

" Він просив мене створити молоду команду, в якій буде багато місцевих вихованців. Аталанта завжди випускала багато класних гравців, але вони ніколи не були кістяком основи. Зараз це змінилося, у нас нова філософія. Пропаде вона, і Аталанта стане звичайним клубом, перестане бути моєю і Перкассі ".

І це окремо цікаво, тому що взагалі-то вихованці були на самому початку роботи Гасперіні.

Потім Аталанта продала Конті і Кальдару – і стала найбільш "легіонерською" командою Італії. Пам'ятаєте, вище я писав про 98 голів за сезон у Серії А? Так ось, це космічне досягнення, повторення рекорду Серії А було ще й пов'язане з історичним фактом: уперше в історії італійський клуб провів сезон без жодного (!) гола від італійця. Як правило, у тієї Аталанти був Голліні у воротах – і 10 іноземців у полі.

Не нам переживати за нове покоління італійців, але тут справа ще й в унікальному тандемі. Перкассі знаходив для тренера нових і нових гравців, частину йому викидали назад, він знаходив ще – і так, промиваючи пісок, у Бергамо знаходили золото. А промивати й викидати доводилося багато.

Одна справа, коли Мартін Шкртел "просто" приїхав у Бергамо і так і не зіграв жодної гри за Аталанту. Він не потягнув тренування, не отримав навіть шанс – але так буває у всіх, і Рома за такими трансферами одна з перших. Віктор Коваленко перейшов до Аталанти, щоб зіграти один матч і потім їздити по орендах – але й це неважливо, такі трансфери обходяться дуже дешево. Ситуація гірша, коли сам Гасперіні б'є по активах – іноді навіть у буквальному випадку.

Папу Гомес був одним із найкращих гравців хоч Аталанти, хоч усієї Серії А – але ви не знайдете його в тому самому топі продажів. Не знайдете, тому що колишній гравець Металіста... Утім, нехай краще про це розповість він сам.

"Так, я не послухався його тактичної установки в матчі групового етапу Ліги чемпіонів із данським Мідтьюлланном. Тоді до кінця першого тайму залишалося близько 10 хвилин, і він попросив мене зіграти праворуч, але я дуже добре проявляв себе саме зліва. Тому я відмовив йому. Зробивши це під час матчу, з купою камер... Абсолютно нормально, що він розлютився. Я вже розумів, що в перерві він замінить мене. Але в перерві в роздягальні він перейшов усі допустимі межі і спробував фізично напасти на мене. Коли є фізична агресія, це вже неприпустимо".

Ба більше: Гомес навіть після такого намагався згладити кути, при всій команді вибачився перед тренером – але не дочекався вибачень у відповідь. Незабаром після такого Папу пішов з Аталанти.

Як тут не згадати, що шлях "from hero to zero" пройшов і гравець з українським паспортом. Руслан Малиновський під керівництвом Гасперіні став найкращим асистентом Серії А в сезоні-20/21, двічі визнавався найкращим гравцем місяця Серії А, п'ять разів – у самій Аталанті. Усе виглядало просто ідеально, але дуже-дуже швидко закінчилося. Уже взимку 2023-го Руслан поїхав до Марселя – і так, тепер ми розуміємо, що Гасперіні мав по-тренерськи рацію (він позбувся гравця, якого дедалі більше мучили травми), але також маємо розуміти, що жалості від цього тренера не дочекаєшся.

Гасперіні неймовірно авторитарний – в Аталанті його повноваження були, мабуть, найбільш безмежними на всі-всі-всі топ ліги. І принципи його роботи часом суперечать принципам роботи інших великих команд. Коли Аталанта вилетіла з ЛЧ від Брюгге, Адемола Лукман не забив пенальті. Тренер назвав його найгіршим пенальтистом у світі – незважаючи навіть на те, що Лукман практично в одну особу виграв фінал Ліги Європи з Баєром, оформивши хеттрик у фіналі. Лукман після такого в соцмережах назвав подібне неповагою.

Коли дізнаєшся про нього подібне, розумієш, чому за Гасперіні не приходять Реали і Манчестери – там подібне поводження з гравцями неможливе. Рома не виграє, але через історичні особливості суперечить принципам Джан П'єро навіть у чомусь більше.

По-перше, ніяких "президентів, які вболівають за команду з дитинства, народилися в цьому місті". Рома належить сімейству Фрідкінів – американців, які паралельно володіють ще й Евертоном, просто зараз намагаються зайти в НХЛ і взагалі не факт, що будуть розглядати "вовків" як головний проєкт навіть у спорті. У Ліверпулі добудували новий стадіон, можуть більше витрачати, АПЛ привабливіша за Серію А – загалом, історія, прямо протилежна історії "президент грав за клуб".

По-друге, Рома – місце, де часу не дають. Можна сказати, нікому: п'ять із половиною років при Фрідкінах попрацювали вже п'ять тренерів – і тут би й покритикувати дурних американців, але... Якщо взяти відрізок в останні 15 сезонів, то за цей час відбулося 15 відставок. Раньєрі, бідний, за цей час йшов тричі – він, як фанат клубу, єдиний, хто готовий терпіти таке ставлення.

Футбольні фанати звикли ставитися до Роми як до середняка, але загалом вона представляє одне з головних футбольних міст світу. Увага до неї грандіозна: в усі часи за неї вболівали мільйони людей, включно з такими легендами, як Енніо Морріконе, Моніка Беллуччі або, наприклад, новий папа римський. Будь-яка нічия вивчається під мікроскопом, підноситься як провал – і, звичайно, це теж пряма протилежність роботі в Бергамо. Нагадаю, що в Інтері Гасперіні протримався п'ять матчів.

До речі, десь тут треба зазначити, чому Гасперіні і, зокрема, з Брюгге все довів до того, що все означав один пенальті, і, глобально, так жодного трофея в Італії й не виграв. Його підготовка залежить від нелюдської фізичної готовності – і так, коли команда готова, вона виглядає найкращою у світі. Біда в тому, що тримати такий рівень 8 місяців нереально – і Аталанта завжди чергувала пару ідеальних місяців з парою поганих. Як прийме Вічне місто перший такий поганий відрізок? Буквально минулого сезону Юрича, людину зі схожими ідеями, вигнали після 12 ігор...

Заміна Раньєрі на Гасперіні – розміну схожих з біографічної (обидва привели до найкращих часів в історії скромні клуби), але абсолютно протилежних з тактичної точки зору людей. Клаудіо не соромився грати другим номером – Джан П'єро вимагатиме від Роми, щоб вона не дала супернику вийти зі штрафного. Довбику потрібно буде готуватися до важкої, навіть дуже важкої роботи на тренуваннях – але, з іншого боку, і більшої кількості моментів.

Одне точно: якщо Гасперіні не дадуть відпрацювати хоча б рік, про його тренерські таланти римський період не говоритиме нічого.