Галатасарай оголосив про підписання Зієша

Галатасарай оформив повноцінний трансфер марокканського півзахисника Челсі Хакіма Зієша.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Перехід відбувся безплатно через виконання певних пунктів у орендній угоді між стамбульським та лондонським клубами.

Зієш підписав контракт із Галатасараєм на один сезон із зарплатою 2 млн 850 тисяч євро, також турки мають опцію продовження угоди ще на рік.

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.



Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma… pic.twitter.com/fPvp974pqF — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 28, 2024

У сезоні-2023/2024 Зієш провів 23 матчі за стамбульців у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 4 асисти.