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Галатасарай оголосив про підписання Зієша

Станіслав Лисак — 28 червня, 21:45
Галатасарай оголосив про підписання Зієша

Галатасарай оформив повноцінний трансфер марокканського півзахисника Челсі Хакіма Зієша.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Перехід відбувся безплатно через виконання певних пунктів у орендній угоді між стамбульським та лондонським клубами.

Зієш підписав контракт із Галатасараєм на один сезон із зарплатою 2 млн 850 тисяч євро, також турки мають опцію продовження угоди ще на рік.

У сезоні-2023/2024 Зієш провів 23 матчі за стамбульців у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 4 асисти.

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