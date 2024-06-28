Галатасарай оголосив про підписання Зієша
Галатасарай оформив повноцінний трансфер марокканського півзахисника Челсі Хакіма Зієша.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Перехід відбувся безплатно через виконання певних пунктів у орендній угоді між стамбульським та лондонським клубами.
Зієш підписав контракт із Галатасараєм на один сезон із зарплатою 2 млн 850 тисяч євро, також турки мають опцію продовження угоди ще на рік.
У сезоні-2023/2024 Зієш провів 23 матчі за стамбульців у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 4 асисти.