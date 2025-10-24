Зієш перейшов у марокканський клуб

Іменитий півзахисник збірної Марокко Хакім Зієш став гравцем Відада із Касабланки.

Про це повідомляє пресслужба марокканського клубу.

Контракт розрахований майже на два роки – до кінця червня 2027 року. 32-річний хавбек перейшов у Відад на правах вільного агента. В цьому статусі він знаходився з 1 липня поточного року, коли закінчився термін дії його контракту з катарським Аль-Духаілем..

Хакім Зієш став зіркою, виступаючи в чемпіонаті Нідерландів, особливо в амстердамському Аяксі, з яким він дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Після Аяксу марокканець перейшов до Челсі за 40 млн євро та здобув титул ЛЧ сезону 2020/2021. Однак уже у 2023 Зієш виявився непотрібним лондонцям і перейшов до Галатасарая на правах оренди, в Туреччині Хакім провів два роки.

Відад після 4 турів чемпіонату Марокко є одним з лідерів турнірної таблиці, маючи 10 очок в активі.