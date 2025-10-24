Зієш перейшов у марокканський клуб
Іменитий півзахисник збірної Марокко Хакім Зієш став гравцем Відада із Касабланки.
Про це повідомляє пресслужба марокканського клубу.
Контракт розрахований майже на два роки – до кінця червня
2027 року. 32-річний хавбек перейшов у Відад на правах вільного агента. В цьому
статусі він знаходився з 1 липня поточного року, коли закінчився термін дії
його контракту з катарським Аль-Духаілем..
Хакім Зієш став зіркою, виступаючи в чемпіонаті Нідерландів,
особливо в амстердамському Аяксі, з яким він дійшов до півфіналу Ліги
чемпіонів.
Після Аяксу марокканець перейшов до Челсі за 40 млн євро та
здобув титул ЛЧ сезону 2020/2021. Однак уже у 2023 Зієш виявився непотрібним
лондонцям і перейшов до Галатасарая на правах оренди, в Туреччині Хакім провів
два роки.
Відад після 4 турів чемпіонату Марокко є одним з лідерів
турнірної таблиці, маючи 10 очок в активі.