Зієш близький до переходу в марокканський клуб

Півзахисник збірної Марокко Хакім Зієш повернеться на батьківщину, підписавши контракт із Відадом з Касабланки.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний хавбек приєднається до марокканського клубу на правах вільного агента. Зієш знаходиться без команди з липня 2025-го, коли завершився його контракт з катарським Аль-Духаілем.

Хакім Зієш став зіркою, виступаючи в чемпіонаті Нідерландів, особливо в амстердамському Аяксі, з яким він дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Після Аяксу марокканець перейшов до Челсі за 40 млн євро та здобув титул ЛЧ сезону 2020/2021. Однак уже у 2023 Зієш виявився непотрібним лондонцям і перейшов до Галатасарая на правах оренди, в Туреччині Хакім провів два роки.

Відад після 4 матчів чемпіонату Марокко є одним з лідерів турнірної таблиці, маючи 10 очок в активі.

