Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Колишня дівчина вихованця Барселони може отримати бан в Instagram за фото 18+

Богдан Войченко — 5 жовтня, 15:00
Instagram
Колишня дівчина вихованця Барселони може отримати бан в Instagram за фото 18+

Відома іспанська модель Джессіка Гойкоечеа "ходить лезом", публікуючи занадто відверті фото у соціальних мережах.

Колишня дівчина гравця Бетіса Марка Бартри похизувалася новими пікантними знімками в Instagram, за що може отримати бан. Це вже не перший випадок публікації подібних знімків.

Нагадаємо, Джессіка нещодавно розійшлася з відомим футболістом, проте причини розлучення невідомі. Пара була разом із 2021-го року.

Читайте також :
Фото Колишня італійська арбітриня похизувалася модельними фото у купальнику

Цього сезону на рахунку 33-річного центрбека один гол у двох матчах Ла Ліги.

Барселона Марк Бартра 18+