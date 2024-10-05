Колишня дівчина вихованця Барселони може отримати бан в Instagram за фото 18+
Відома іспанська модель Джессіка Гойкоечеа "ходить лезом", публікуючи занадто відверті фото у соціальних мережах.
Колишня дівчина гравця Бетіса Марка Бартри похизувалася новими пікантними знімками в Instagram, за що може отримати бан. Це вже не перший випадок публікації подібних знімків.
Нагадаємо, Джессіка нещодавно розійшлася з відомим футболістом, проте причини розлучення невідомі. Пара була разом із 2021-го року.
Цього сезону на рахунку 33-річного центрбека один гол у двох матчах Ла Ліги.