Колишня італійська арбітриня похизувалася модельними фото у купальнику

Колишня арбітриня Клаудія Романі у соцмережах продемонструвала свою фігуру в бікіні.

Американо-італійська сертифікована суддя змінила футбольне поле на модельну кар’єру. Її нещодавня фотосесія здивувала фанатів, адже жінка має неймовірне тіло у 42 роки.

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На пляжі Саут-Біч у Маямі Клаудія позувала в купальнику і сонцезахисних окулярах.

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Зазначимо, що Романі вже багато разів з'являлася на сторінках таких відомих журналів, як Cosmopolitan, GQ та Playboy.

Жінка більше не працює арбітринею в Італії і зараз живе в Маямі. Її рішення завершити кар'єру було прийнято після публічної критики через відкриту підтримку футбольного клубу Мілан.