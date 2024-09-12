Ексзахисник Шахтаря став гравцем клубу МЛС

Колишній захисник Шахтаря Марлон став гравцем американського футбольного клубу Лос-Анджелес.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт із бразильцем укладено до кінця 2024 року, з опцією продовження до 2025. 29-річний Марлон є вихованцем Флуміненсе, після якого він грав за Барселону, Ніццу та Сассуоло, звідки й перейшов до "помаранчево-чорних" у 2021 році.

Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями. Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе.

Marlon is Black & Gold.



📝 LAFC signs defender Marlon to a contract through 2024 with a Club option through June 2025. — LAFC (@LAFC) September 11, 2024

Зазначимо, що найзірковішими виконавцями у складі Лос-Анджелеса є колишні лідери збірної Франції Уго Льоріс та Олів'є Жиру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марлон може перейти в Аль-Айн, але угода зірвалася через результати медичних обстежень бразильця