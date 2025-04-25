Ексзахисник Шахтаря потрапив до лікарні

Колишній захисник Шахтаря бразилець Додо, який нині виступає за Фіорентину, потрапив до лікарні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причиною став апендицит. Лікарі проводять додаткові аналізи, щоб визначити, чи потрібна футболісту операція.

"Не хвилюйтесь, хлопці. Для людини, яка оговталася від травми хрестоподібної зв'язки за 4 місяці, апендицит – це ніщо", – написав захисник у соцмережах.

26-річний бразилець пропустить найближчий матч "фіалок" к у чемпіонаті Італії. Також під великим сумнівом його участь у грі із Бетісом у півфіналі Ліги конференцій 1 травня.

Додо перейшов до Фіорентини з Шахтаря влітку 2022 року. Донецький клуб отримав за бразильця 14,5 мільйона євро та 3,5 мільйона у вигляді бонусів. Контракт гравця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

У поточному сезоні Додо зіграв 42 матчі у всіх турнірах, віддавши 8 гольових передач.

Раніше стало відомо, що легендарний атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Томас Мюллер відхилив пропозицію Фіорентини.