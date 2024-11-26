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Він повинен розносити ворота: колишній захисник Роми – про Довбика

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 19:18
Він повинен розносити ворота: колишній захисник Роми – про Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Колишній захисник Роми Фабіо Петруцці поділився своєю думкою про Артема Довбика, наголосивши, що український форвард "вовків" повинен реалізовувати моменти й розносити ворота суперників.

Його слова наводить Retesport.

"Ромі потрібно бути більш цинічними перед воротами суперника і більш обережними в захисті. На мою думку, Раньєрі вже доклав руку до цієї ситуації. Потрібен оптимізм з точки зору турнірної боротьби.

Раньєрі зумів передати трохи характеру та компактності. Якщо порівнювати з останніми матчами за Юрича, то "джаллороссі" добре тримали суперників і пропустили відносно небагато атак.

Довбик? Я захоплююсь ним, але нападник, який б’є головою і закриває очі не може втрачати такі моменти, потрібно просто розносити ворота", зазначив Петруцці.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 16 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, в 13 турі Рома програла Наполі.

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