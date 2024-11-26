Він повинен розносити ворота: колишній захисник Роми – про Довбика

Колишній захисник Роми Фабіо Петруцці поділився своєю думкою про Артема Довбика, наголосивши, що український форвард "вовків" повинен реалізовувати моменти й розносити ворота суперників.

Його слова наводить Retesport.

"Ромі потрібно бути більш цинічними перед воротами суперника і більш обережними в захисті. На мою думку, Раньєрі вже доклав руку до цієї ситуації. Потрібен оптимізм з точки зору турнірної боротьби.



Раньєрі зумів передати трохи характеру та компактності. Якщо порівнювати з останніми матчами за Юрича, то "джаллороссі" добре тримали суперників і пропустили відносно небагато атак.



Довбик? Я захоплююсь ним, але нападник, який б’є головою і закриває очі – не може втрачати такі моменти, потрібно просто розносити ворота", – зазначив Петруцці.