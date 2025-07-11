Колишній вінгер донецького Шахтаря та збірної Бразилії Вілліан може продовжити кар’єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За їхньою інформацією, послуги 35-річного бразильця запропонували двом італійським клубам – Фіорентині та Торіно. Обидва наразі оцінюють доцільність підписання 35-річного бразильця, варіант із Торіно є більш імовірним.

Нагадаємо, Вілліан наразі знаходиться у статусі вільного агента. Наприкінці минулого сезону він покинув Фулгем, за який виступав з лютого поточного року.

Окрім Фулгема, Вілліан також виступав за Корінтіанс, донецький Шахтар, Анжі, Челсі, Арсенал і Олімпіакос. У період з 2011 до 2019 року провів 70 матчів і забив 9 голів за збірну Бразилії.