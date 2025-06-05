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Клуб АПЛ оголосив про відхід колишнього лідера Шахтаря

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 17:44
Клуб АПЛ оголосив про відхід колишнього лідера Шахтаря
Вілліан
ФК Фулгем

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Фулгем не стане продовжувати контракт з колишнім вінгером Шахтаря та ще низки клубів Вілліаном.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Вілліан, а також ще один бразилець Карлос Вінісіус покинуть команду після закінчення терміну дії їх контрактів – 30 червня.

Для Вілліана це був другий етап перебування в клубі. Спочатку він виступав за Фулгем з 2022 по 2024, а потім перейшов до Олімпіакоса, проте через півроку повернувся до команди.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.

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Вілліан

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