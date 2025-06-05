Клуб АПЛ оголосив про відхід колишнього лідера Шахтаря

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Фулгем не стане продовжувати контракт з колишнім вінгером Шахтаря та ще низки клубів Вілліаном.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Вілліан, а також ще один бразилець Карлос Вінісіус покинуть команду після закінчення терміну дії їх контрактів – 30 червня.

Для Вілліана це був другий етап перебування в клубі. Спочатку він виступав за Фулгем з 2022 по 2024, а потім перейшов до Олімпіакоса, проте через півроку повернувся до команди.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.