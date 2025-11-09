Манчіні відмовився від щедрої пропозиції з Саудівської Аравії заради АПЛ або Серії А

Італійський тренер Роберто Манчіні відмовився від пропозиції очолити клуб з Саудівської Аравії Ас-Садд.

Про це повідомляє ряд італійських інсайдерів.

Згідно з інформацією Ніколи Скіри, італійцю пропонували контракт у розмірі 10 млн євро на рік, однак Манчіні відмовився через бажання працювати в Серії А або Англійській Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.