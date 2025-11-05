Колишній тренер Спартака та Торіно близький до призначення в Фіорентину

Колишній тренер московського Спартака, Торіно та Венції Паоло Ванолі близький до призначення у Фіорентину, яка залишилась без наставника після звільнення Стефано Піолі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, сторони досягли угоди про підписання контракту, деталі якого не повідомляються.

Останнім місцем роботи Ванолі було Торіно, яке він покинув у червні цього року. До цього італійський наставник також працював у Венеції, та московському Спартаку.

Росію Паоло Ванолі покинув у червні 2022 року, вигравши Кубок з московським клубом. Рішення тренера розірвати контракт зі Спартаком пояснювалось як "через обставини, що не залежать від клубу", що натякає на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.