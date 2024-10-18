Де Дзербі: Раніше футбол був цікавішим

Колишній наставник Шахтаря, а нині головний тренер Марселя, Роберто Де Дзербі вважає, що сучасний футбол менш цікавий, ніж той, що був раніше.

Його слова наводить Football Italia.

"Можливо, я старію, але раніше футбол був цікавішим. Були гравці, які ставали символами клубу, було суперництво на полі та на трибунах, але на цьому все і закінчувалося. Тепер футбол став постійною боротьбою з диким використанням соціальних мереж, де люди критикують і засуджують, на знаючи нас. Але еволюція футболу відображає зміни в суспільстві.

Я досі люблю цей вид спорту, навіть якщо мені не подобається, що керівники ухвалюють рішення, не розуміючи, що значить грати або тренувати. Дієго Марадона говорив так, і він мав рацію. Нині графік матчів надто щільний, і я вважаю, що відповідальні особи мають поговорити з головними дійовими особами спорту, перш ніж складати розклад. Тренери та гравці повинні мати більше права голосу, тому що саме вони влаштовують шоу", – сказав наставник.

Раніше Де Дзербі працював із Сассуоло, Шахтарем, Брайтоном, Беневенто, Палермо та іншими клубами. На початку цього сезону Марсель оголосив про його призначення на посаду головного тренера.

Італієць поставив перед собою амбітну ціль у Франції. Він хоче, щоб його клуб кинув виклик домінуванню ПСЖ.