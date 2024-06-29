Марсель оголосив про призначення Де Дзербі

Марсель оголосив про підписання контракту з італійським тренером Роберто Де Дзербі.

Про це йдеться на офіційному сайті французького клубу.

Повідомлялося, що сторони вже узгодили договір до червня 2027 року. Брайтону буде виплачена компенсація у розмірі 6 млн євро.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️



Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien



Plus d’infos 👉 https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

Італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.