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Марсель оголосив про призначення Де Дзербі

Станіслав Лисак — 29 червня, 23:16
Марсель оголосив про призначення Де Дзербі

Марсель оголосив про підписання контракту з італійським тренером Роберто Де Дзербі.

Про це йдеться на офіційному сайті французького клубу.

Повідомлялося, що сторони вже узгодили договір до червня 2027 року. Брайтону буде виплачена компенсація у розмірі 6 млн євро.

Італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.

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Марсель

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