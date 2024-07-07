Де Дзербі: Ми маємо кинути виклик домінуванню ПСЖ

Новий головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі збирається конкурувати з ПСЖ за звання головної сили у французькому футболі.

Про це екстренер донецького Шахтаря заявив у інтерв’ю Zeta.

"Мешканці Марселя вважають цей клуб найважливішим у Франції. Ми маємо повернути ентузіазм і кинути виклик домінуванню ПСЖ. Я скажу гравцям, що ми повинні змусити вболівальників пишатися нами. Тренувати Марсель — унікальне завдання, адже за тобою стоять люди. Я спробую повернути клуб до Європи", — сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, минулого сезону Марсель посів 8 місце у Лізі 1. Впродовж сезону клубом керували три тренери, зокрема й земляк Роберто — Дженнаро Гаттузо.

Раніше Де Дзербі працював із Сассуоло, Шахтарем, Брайтоном, Беневенто, Палермо та іншими клубами. Минулого тижня Марсель офіційно оголосив про його призначення на посаду головного тренера.