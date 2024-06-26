Екстренер Шахтаря прилетів у Францію для підписання контракту з Марселем

Екстренер Шахтаря та Брайтона Роберто Де Дзербі прибув у Марсель для підписання контракту з місцевим Олімпіком.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони вже узгодили договір до червня 2027 року. Брайтону буде виплачена компенсація у розмірі 6 млн євро

🔵⚪️🇮🇹 Roberto de Zerbi, landed in Marseille to be unveiled as new OM head coach.



🎥 @Mode55489648pic.twitter.com/agValThZEI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

Італійський фахівець після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із "чайками" з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 команда посіла 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Роберто у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.