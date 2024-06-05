Бешикташ назвав ім'я нового головного тренера
Колишній тренер Рейнджерс Джованні ван Бронкгорст очолив Бешикташ.
Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.
Угода розрахована до 2026 з можливістю продовження ще на сезон. Про це церемонію підписання контракту буде повідомлено окремо.
Ван Бронкгорст відомий своїми виступами за Феєнорд, Рейнджерс, Арсенал та Барселону. Також Джованні провів 106 ігор за національну збірну Нідерландів.
Останнім клубом, який очолював 49-річний фахівець був Рейнджерс. Нідерландець покинув шотландський клуб у 2022 році.