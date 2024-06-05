Бешикташ назвав ім'я нового головного тренера

Колишній тренер Рейнджерс Джованні ван Бронкгорст очолив Бешикташ.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Угода розрахована до 2026 з можливістю продовження ще на сезон. Про це церемонію підписання контракту буде повідомлено окремо.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.



2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van… pic.twitter.com/SRk8bSZsnj — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 5, 2024

Ван Бронкгорст відомий своїми виступами за Феєнорд, Рейнджерс, Арсенал та Барселону. Також Джованні провів 106 ігор за національну збірну Нідерландів.

Останнім клубом, який очолював 49-річний фахівець був Рейнджерс. Нідерландець покинув шотландський клуб у 2022 році.