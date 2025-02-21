Мілан може запросити нового спортивного директора та тренера

Мілан може зробити значні кадрові зміни після завершення сезону-2024/2025.

Про це повідомляє Football-Italia.

Керівництво "россонері" роздумує над зміною спортивного директора та головного тренера після вильоту від Феєнорда в попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів.

За інформацією Milan Press, Мілан може запросити колишнього спортивного директора Ювентуса та Тоттенгема Фабіо Паратічі. Наразі функціонер відсторонений від футболу через фінансові махінації в Юве. Він зможе повернутися до роботи в липні 2025-го.

Якщо Паратічі почне працювати в Мілані, то збільшиться ймовірність приходу на посаду тренера італійського фахівця Мауріціо Саррі, який раніше працював у Наполі, Ювентусі, Челсі та Лаціо.

66-річний спеціаліст залишається без роботи після розставання з Лаціо у березні 2024 року. Він за власним бажанням подав у відставку зі своєї посади, незважаючи на контракт до літа 2025 року.