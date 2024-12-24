Гасперіні може очолити Рому влітку наступного року

Новим головним тренером Роми може стати нинішній наставник Аталанти, Джан П’єро Гасперіні.

Про це повідомляє Radio Romanista.

За їхньою інформацією, запросити Гасперіні хоче нинішній головний тренер Роми, Клаудіо Раньєрі. Він тимчасово очолює команду до кінця поточного сезону, після чого перейде на керівну посаду в клубі. І саме нинішньому наставнику Аталанти він хотів би передати команду влітку наступного року.

Контракт Гасперіні з клубом із Бергамо діє до літа 2025 року. 66-літній італійський фахівець працює з командою з літа 2016 року. Раніше він очолював Кротоне, Дженоа (двічі), Інтер і Палермо.

Раніше український форвард Роми Артем Довбик потрапив до команди тижня в Серії А за версією Sofascore.