Довбик потрапив до символічної збірної туру Серії А за версією SofaScore
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Український форвард Роми Артем Довбик увійшов до символічної збірної 17 туру італійської Серії А за версією SofaScore.
Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.
Українець відзначився голом та гольовою передачею в матчі проти Парми (5:0), за що отримав оцінку 8,5 та став найкращим серед інших центральних форвардів чемпіонату Італії.
Найвищий бал цього тижня заробив партнер Довбика по Ромі Пауло Дибала, який зробив дубль та віддав гольову передачу на українця. Виступ аргентинця був оцінений максимально – 10 балів.
Раніше повідомлялося, що Довбик обійшов хавбека Дженоа Руслана Маліновського за кількістю голів у ТОП-5 ліг Європи серед українців.