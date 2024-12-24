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Довбик потрапив до символічної збірної туру Серії А за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 24 грудня 2024, 10:05
Довбик потрапив до символічної збірної туру Серії А за версією SofaScore
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик увійшов до символічної збірної 17 туру італійської Серії А за версією SofaScore.

Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

Українець відзначився голом та гольовою передачею в матчі проти Парми (5:0), за що отримав оцінку 8,5 та став найкращим серед інших центральних форвардів чемпіонату Італії.

Найвищий бал цього тижня заробив партнер Довбика по Ромі Пауло Дибала, який зробив дубль та віддав гольову передачу на українця. Виступ аргентинця був оцінений максимально – 10 балів.

Team of the Week provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що Довбик обійшов хавбека Дженоа Руслана Маліновського за кількістю голів у ТОП-5 ліг Європи серед українців.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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